Elkann contro Hamilton e Leclerc ma il vero problema resta ancora la macchina

Mettiamola così. Non si fa in tempo (e io l’ho fatto, per quel che vale!) a ringraziare John Elkann per aver riportato, dopo 53 anni, il Cavallino al trionfo nel Mondiale Wec, ecco, non ho fatto in tempo a complimentarmi che arriva una esternazione di egli medesimo, il presidente della Ferrari, destinata a lasciare di stucco. Non solo me, temo. Leggi Profondo Rosso, il blog di Leo Turrini Riassumo. All’indomani di un weekend distinto e distante in tema di emozioni Rosse (di qua il trionfo della 499 nel Wec o campionato Endurance stile 24 Ore di Le Mans, di là il doppio zero di Leclerc e Hamilton in quel di Interlagos), beh, il successore del Drake e di Montezemolo e di Marchionne che fa? Se ne esce con un attacco diretto a Carletto e al Baronetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Elkann contro Hamilton e Leclerc, ma il vero problema resta ancora la macchina

