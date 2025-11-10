Elicottero scomparso ritrovati i resti del velivolo Non si hanno notizie delle persone a bordo

Anconatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo ore di ricerche è stato individuato oggi, lunedì 10 novembre, nei boschi di Badia Tebalda (Arezzo), in un'area particolarmente impervia, l'elicottero scomparso di radar domenica pomeriggio, mentre volava sull'Alpe della Luna, al confine tra le province di Pesaro-Urbino e Arezzo. A bordo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

elicottero scomparso ritrovati restiArezzo, elicottero scomparso localizzato tra Marche e Toscana: due persone a bordo - Dopo una notte di ricerche, questa mattina, è stato individuato l'elicottero privato scomparso ieri al confine tra le province di Pesaro- Da tg.la7.it

elicottero scomparso ritrovati restiElicottero scomparso: ricerche coi droni dei 2 imprenditori dispersi. Le ultime notizie in diretta - Il segnale d’allarme sarebbe partito dal sistema di emergenza, poi solo silenzio e coordinate confuse. quotidiano.net scrive

elicottero scomparso ritrovati restiProseguono le ricerche dell’elicottero precipitato tra Marche, Toscana ed Emilia-Romagna. A bordo due toscani - Mario Paglicci, molto conosciuto ad Arezzo, e Fulvio Casini di Sinalunga (Siena) risultano dispersi dopo la scomparsa di un elicottero privato decollato da Venezia e diretto ad Arezzo. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Elicottero Scomparso Ritrovati Resti