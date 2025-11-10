Elicottero scomparso ritrovati a bordo i corpi senza vita dei due imprenditori

Si è conclusa nel più tragico dei modi la vicenda dell'elicottero privato Agusta Westland 109 scomparso dai radar in Appennino nel pomeriggio di domenica 9 novembre. A bordo del velivolo, di rientro da un viaggio a Venezia, c'erano Mario Paglicci, 77 anni, noto imprenditore orafo di Arezzo, e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

