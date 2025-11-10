Scomparso dai radar. Precipitato nei boschi nelle montagne al confine tra Badia Tedalda e il pesarese. L’ultimo contatto dell’elicottero Augusta Westland 109, è un messaggino, arrivato sulla chat di watshapp. Un messaggio che forse segnala un guasto, qualcosa che non funziona e chiede aiuto. Un messaggio inviato a un familiare dei due piloti, entrambi imprenditori. Due piloti esperti ai quali, secondo le prime verifiche, è riconducibile il velivolo custodito in un hangar dell’aviosuperficie "Serrustori" di Castiglion Fiorentino. Risulta che il velivolo è decollato ieri mattina dal "Serristori" e non ha fatto rientro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Elicottero scomparso, due dispersi. Ricerche disperate: c'è un noto orafo