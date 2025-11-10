Elicottero precipitato trovati i resti nell’Aretino | si teme per la vita dei due piloti
Il ritrovamento è infatti avvenuto in una zona boscosa nei pressi del lago di Montedoglio, in provincia di Arezzo. Si tratta di una zona impervia, che rende quindi complesse le ricerche. I contatti con il mezzo si sono interrotti ieri alle 17, dopo che al cellulare di una delle parenti di Paglicci è giunto un sms che segnalava un'avaria al velivolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Mario Pagliacci, 77 anni, un imprenditore orafo molto conosciuto di Arezzo, e Fulvio Casini, 67 anni, di Sinalunga (Siena).
