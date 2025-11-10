Elicottero precipitato nell’aretino ritrovato carbonizzato | due amici uniti dalla passione per il volo
Il ritrovamento del relitto: individuato l’elicottero in fiamme tra Marche e Toscana. Ore di angoscia e speranza si sono concluse nel peggiore dei modi. Nel pomeriggio di domenica, i soccorritori hanno raggiunto la carcassa dell’ elicottero privato Agusta Westland 109, scomparso dai radar mentre sorvolava la zona appenninica al confine tra Marche e Toscana. Il velivolo è stato individuato in una zona boscosa nei pressi del lago di Montedoglio, in provincia di Arezzo, a circa mille metri di altitudine, in località Poggio dell’Appione, nel territorio di Badia Tedalda, a poche centinaia di metri dal confine marchigiano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
