Elicottero precipitato | individuato sul versante Aretino è distrutto

Firenzepost.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

É stato individuato l'elicottero caduto nella giornata di domenica in una zona impervia al confine tra le Marche e la Toscana: il velivolo è distrutto e bruciato. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

elicottero precipitato individuato sul versante aretino 232 distrutto

© Firenzepost.it - Elicottero precipitato: individuato sul versante Aretino, è distrutto

