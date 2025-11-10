Elicottero precipitato | individuato sul versante Aretino è distrutto

É stato individuato l'elicottero caduto nella giornata di domenica in una zona impervia al confine tra le Marche e la Toscana: il velivolo è distrutto e bruciato. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elicottero precipitato: individuato sul versante Aretino, è distrutto

News recenti che potrebbero piacerti

Elicottero precipitato, chi c’era a bordo. L’ultimo messaggio, poi il silenzio. Ricerche ostacolate dalla nebbia - X Vai su X

+++AGGIORNAMENTI +++ «Elicottero precipitato con due persone». Le ricerche tra Borgo Pace e provincia di Arezzo. Era scomparso dai radar. Cosa sappiamo Leggi qui - facebook.com Vai su Facebook

Ritrovato l’elicottero precipitato, è sul versante Aretino - È stato individuato dalle squadre dei soccorritori nei boschi di Badia Tebalda (Arezzo), un'area particolarmente impervia, l'elicottero scomparso di radar ieri pomeriggio, mentre volava sull'Alp ... Lo riporta msn.com

Dove è stato ritrovato l’elicottero precipitato. Alpe della Luna, rocce e boschi tra Toscana e Marche - I due piloti stavano rientrando in Toscana quando sono caduti con il loro velivolo ai margini della provincia di Arezzo ... lanazione.it scrive

Elicottero disperso, le ricerche. Velivolo individuato sul versante aretino. Le ultime notizie in diretta - Gli ultimi contatti con il velivolo al confine tra Toscana e Marche. msn.com scrive