Elicottero precipitato in Appennino | i soccorsi tra le province di Pesaro e Arezzo

Il centro di coordinamento ricerche è stato allestito a Parchiule, frazione di Borgo Pace (PU), da dove è più semplice raggiungere il mezzo caduto ad Alpe della Luna (AR) in una zona molto impervia. A bordo c'erano due imprenditori . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elicottero precipitato in Appennino: i soccorsi tra le province di Pesaro e Arezzo

Ritrovato dai Vigili del fuoco l'elicottero Agusta AW 109 precipitato ieri pomeriggio tra Marche e Toscana in un crinale alberato a Badia Tedalda nell'Aretino: il velivolo è distrutto a causa del forte impatto. Non c'è traccia dei corpi delle due persone a

Elicottero precipitato, chi c'era a bordo. L'ultimo messaggio, poi il silenzio. Ricerche ostacolate dalla nebbia

Elicottero precipitato in Appennino: i soccorsi tra le province di Pesaro e Arezzo - Il centro di coordinamento ricerche è stato allestito a Parchiule, frazione di Borgo Pace (PU), da dove è più semplice raggiungere il mezzo caduto ad Alpe della Luna (AR) in una zona molto impervia.

Arezzo, elicottero disperso tra Toscana e Marche: riprese le ricerche - Le ricerche dell'elicottero privato scomparso ieri tra Toscana e Marche sono riprese all'alba di oggi.

Ritrovato l'elicottero civile precipitato tra Toscana e Marche - Ritrovato l'elicottero caduto tra l'area del lago di Montedoglio nell'Aretino e quella di Parchiule, Borgo Pace, in provincia di Pesaro e Urbino.