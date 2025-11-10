Elicottero precipitato in Appennino | i soccorsi tra le province di Pesaro e Arezzo

Il centro di coordinamento ricerche è stato allestito a Parchiule, frazione di Borgo Pace (PU), da dove è più semplice raggiungere il mezzo caduto ad Alpe della Luna (AR) in una zona molto impervia. A bordo c'erano due imprenditori  . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Elicottero precipitato in Appennino: i soccorsi tra le province di Pesaro e Arezzo

