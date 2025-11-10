Elicottero precipitato chi c’era a bordo L’ultimo messaggio poi il silenzio Ricerche ostacolate dalla nebbia
Arezzo, 9 novembre 2025 – Sarebbero Mario Paglicci, imprenditore orafo molto conosciuto di Arezzo, e Fulvio Casini di Sinalunga (Siena) le due persone disperse e che erano a bordo dell' elicottero privato Augusta Westland 109 che sarebbe precipitato e per il quale sono partite le ricerche tra Marche e Toscana dalle 17 di domenica pomeriggio. L'elicottero, secondo quanto si apprende, proveniente da Venezia, era diretto all'aviosuperficie di Castiglion Fiorentino dove però non è mai arrivato. I piloti sembra che avessero segnalato durante il volo un'irregolarità probabilmente un'avaria, poi il silenzio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
