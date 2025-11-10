Elicottero precipitato chi c’era a bordo L’ultimo messaggio poi il silenzio Ricerche ostacolate dalla nebbia

Lanazione.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 9 novembre 2025 – Sarebbero Mario Paglicci, imprenditore orafo molto conosciuto di Arezzo, e Fulvio Casini di Sinalunga (Siena) le due persone disperse e che erano a bordo dell' elicottero privato Augusta Westland 109 che sarebbe precipitato e per il quale sono partite le ricerche tra Marche e Toscana dalle 17 di domenica pomeriggio. L'elicottero, secondo quanto si apprende, proveniente da Venezia, era diretto all'aviosuperficie di Castiglion Fiorentino dove però non è mai arrivato. I piloti sembra che avessero segnalato durante il volo un'irregolarità probabilmente un'avaria, poi il silenzio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

elicottero precipitato chi c8217era a bordo l8217ultimo messaggio poi il silenzio ricerche ostacolate dalla nebbia

© Lanazione.it - Elicottero precipitato, chi c’era a bordo. L’ultimo messaggio, poi il silenzio. Ricerche ostacolate dalla nebbia

Altre letture consigliate

elicottero precipitato c8217era bordoElicottero precipitato, chi c’era a bordo. L’ultimo messaggio, poi il silenzio. Ricerche ostacolate dalla nebbia - Il sistema satellitare, rilevato il segnale di emergenza, ha fatto scattare le ricerche al confine fra Toscana e Marche ... Riporta lanazione.it

elicottero precipitato c8217era bordo«Elicottero precipitato con due persone». Le ricerche tra Borgo Pace e provincia di Arezzo. Era scomparso dai radar. Cosa sappiamo - Un elicottero privato con a bordo due persone è scomparso dai radar intorno alle 15. Secondo msn.com

elicottero precipitato c8217era bordoElicottero caduto: scattano le ricerche nel Pesarese - Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco, Esercito e Aeronautica ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Elicottero Precipitato C8217era Bordo