Elicottero precipitato a bordo i due amici-imprenditori Il messaggio su Whatsapp | Abbiamo un’avaria
Arezzo, 10 novembre 2025 – Un messaggino su Whatsapp. È l’ultima traccia, l’ultimo dell’ elicottero precipitato ieri pomeriggio in una zona boschiva impervia al confine tra Marche, Umbria e Toscana. Nessuna notizia di due imprenditori: Mario Paglicci, 77 anni, e Fulvio Casini di 67. L’elicottero sarebbe precipitato a Borgo Pace, un pugno di case nella montagna, appeso al crinale che divide Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, dal versante pesarese. È qui, nell’area di Parchiule, che il velivolo ha perso i contatti radio ed è precipitato. A bordo come detto Mario Paglicci di Arezzo e Fulvio Casini, di Sinalunga (Siena) che attualmente risultano dispersi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
