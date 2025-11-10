Elicottero precipitato a bordo due imprenditori italiani | l’annuncio è appena arrivato

Un volo che doveva essere routine, una domenica come tante. Poi il silenzio, l’attesa, la speranza che si spegne con il passare delle ore. In Toscana, la notizia si è diffusa come un’onda: qualcosa di terribile è accaduto tra i boschi selvaggi al confine con le Marche. Quando un elicottero privato sparisce dai radar, tutto si ferma. Non solo le ricerche, ma anche il battito di due comunità unite dall’angoscia. Quell’Agusta Westland 109, simbolo di avventura e passione per il volo, si è trasformato in un mistero carico di paura e domande senza risposta. Le ore scorrevano lente mentre i soccorritori, tra cui vigili del fuoco, carabinieri e volontari, si addentravano tra i fitti alberi di Badia Tedalda, provincia di Arezzo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

