Elicottero precipita tra Marche e Toscana | l' imprenditore orafo Mario Paglicci a bordo ricerche nella notte Era partito da Venezia poi l' ultimo messaggio

BORGO PACE L?ultima chiamata è stata una richiesta di soccorso per problemi di avaria. Poi l?elicottero privato è sparito dei radar, mentre volava sui cieli avvolti dalla. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Elicottero precipita tra Marche e Toscana: l'imprenditore orafo Mario Paglicci a bordo, ricerche nella notte. Era partito da Venezia, poi l'ultimo messaggio

