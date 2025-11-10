Elicottero precipita tra Marche e Toscana | l' imprenditore orafo Mario Paglicci a bordo ricerche nella notte Era partito da Venezia poi l' ultimo messaggio

BORGO PACE L?ultima chiamata è stata una richiesta di soccorso per problemi di avaria. Poi l?elicottero privato è sparito dei radar, mentre volava sui cieli avvolti dalla. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

