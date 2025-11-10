Elicottero disperso tra Marche e Toscana ritrovati i resti bruciati del velivolo a Badia Tedalda AR | si cercano i corpi di Paglicci e Casini

Ritrovati i resti del velivolo scomparso ieri tra Badia Tedalda e l’Alpe della Luna: a bordo gli imprenditori toscani Mario Paglicci e Fulvio Casini Sono stati rinvenuti alcuni resti, visivamente bruciati, dell'elicottero disperso ieri pomeriggio nei cieli fra Toscana e Marche. I detriti sono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Elicottero disperso tra Marche e Toscana, ritrovati i resti bruciati del velivolo a Badia Tedalda (AR): si cercano i corpi di Paglicci e Casini

