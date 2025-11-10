Elicottero di lusso caduto sugli Appennini prima l’sos poi il silenzio | i dispersi sono due
Pesaro, 10 novembre 2025 – Un elicottero di lusso, un Agusta Westland 109, è scomparso nel nulla sui crinali tra Marche e Toscana, e da ieri pomeriggio un intero esercito di soccorritori si muove tra i boschi fitti di Borgo Pace e Parchiule per trovarlo. L’allarme è scattato alle 14,45 di ieri, quando il velivolo, in volo da Venezia a Sansepolcro (Arezzo), ha perso i contatti radio e si è dissolto dai radar mentre sorvolava il cuore dell’Appennino pesarese, una zona che definire impervia è poco. Operaio se ne va con una mail di fuoco: “Solo pretese, sono stanco. Non mi mancherete”. L’azienda lo querela, ma viene assolto L’elicottero di un imprenditore del settore orafo aretino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
