Elicottero di lusso caduto sugli Appennini prima l’sos poi il silenzio | i dispersi sono due

Pesaro, 10 novembre 2025 – Un elicottero di lusso, un Agusta Westland 109, è scomparso nel nulla sui crinali tra Marche e Toscana, e da ieri pomeriggio un intero esercito di soccorritori si muove tra i boschi fitti di Borgo Pace e Parchiule per trovarlo. L'allarme è scattato alle 14,45 di ieri, quando il velivolo, in volo da Venezia a Sansepolcro (Arezzo), ha perso i contatti radio e si è dissolto dai radar mentre sorvolava il cuore dell'Appennino pesarese, una zona che definire impervia è poco. L'elicottero di un imprenditore del settore orafo aretino.

