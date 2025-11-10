Elicottero cade sugli Appennini Disperse le due persone a bordo

Un elicottero di lusso, un Agusta Westland 109, è scomparso nel nulla sui crinali tra Marche e Toscana, e da ieri pomeriggio un intero esercito di soccorritori si muove tra i boschi fitti di Borgo Pace e Parchiule per trovarlo. L’allarme è scattato alle 14,45 di ieri, quando il velivolo, in volo da Venezia a Sansepolcro (Arezzo), ha perso i contatti radio e si è dissolto dai radar mentre sorvolava il cuore dell’ Appennino pesarese, una zona che definire impervia è poco. L’elicottero partito da Venezia sarebbe di proprietà di Mario Paglicci, un imprenditore del settore orafo aretino di 78 anni e di Fulvio Casini, 67 anni, entrambi a bordo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elicottero cade sugli Appennini. Disperse le due persone a bordo

