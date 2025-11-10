Elezioni regionali Campania 2025 | l’invito al voto dell’Azione cattolica di Nola
Il Consiglio diocesano dell’Azione cattolica di Nola ha pubblicato una nota in vista del voto del 23 e 24 novembre 2025 per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale Il Consiglio diocesano dell’Azione Cattolica di Nola ha pubblicato una nota per diffondere un invito al voto libero e consapevole in vista delle prossime Elezioni regionali della Campania, in programma il prossimo 23 e 24 novembre. «Siamo consapevoli delle perplessità che accompagnano questa tornata elettorale: accuse incrociate, accordi preventivi, risposte mancate e “cambi di casacca” molto spesso alimentano quel senso di sfiducia verso la politica che porta ad allontanarsi dell’esercizio della democrazia. 🔗 Leggi su Parlami.eu
