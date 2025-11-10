Elena Rybakina sente quanto ha guadagnato vincendo le WTA Finals e non riesce a smettere di ridere

Elena Rybakina alle WTA Finals di Riyadh incassa un assegno record da 5,2 milioni di dollari. Il paragone con le ATP Finals. 🔗 Leggi su Fanpage.it

