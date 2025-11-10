Eicma da record 600mila presenze in sei giorni e operatori esteri in crescita del 28% | annunciata la prossima edizione

Si chiude con successo l'82esima edizione di Eicma con un bilancio da record. In sei giorni sono state registrate 600mila presenze tra pubblico, professionisti, operatori del settore e media. Sono stati 730 gli espositori provenienti da 60 paesi e oltre 2mila i marchi presentati. I professionisti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

