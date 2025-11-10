Eicma da record 600mila presenze in sei giorni e operatori esteri in crescita del 28% | annunciata la prossima edizione

Si chiude con successo l'82esima edizione di Eicma con un bilancio da record. In sei giorni sono state registrate 600mila presenze tra pubblico, professionisti, operatori del settore e media. Sono stati 730 gli espositori provenienti da 60 paesi e oltre 2mila i marchi presentati. I professionisti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Peugeot torna nel segmento GT compatto 125 cc con il Pulsion Evo, presentato a EICMA 2025. Motore da 13,2 CV, velocità max 115 km/h, autonomia record di 440 km e vano sottosella da 45 litri. Disponibile da gennaio 2026 in versione sportiva e Urban - facebook.com Vai su Facebook

Eicma da record, 600mila presenze in sei giorni e operatori esteri in crescita del 28%: annunciata la prossima edizione - In sei giorni sono state registrate 600mila presenze tra pubblico, professionisti, operatori del settore e media. Si legge su milanotoday.it

EICMA 2025, l'edizione dei record: oltre 600mila presenze - Crescono operatori internazionali, pubblico, media, Paesi rappresentati e iniziative speciali: MotoLive festeggia vent’anni con le gare delle leggende del motorsport. Segnala msn.com

EICMA 2025: Record di Presenze e Innovazioni Rivoluzionarie nel Settore delle Moto - 000 Visitatori e Novità Entusiasmanti nel Settore Motociclistico ... Segnala notizie.it