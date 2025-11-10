Educazione sessuale ed Lgbtq+ alle medie dietrofront Lega | ok ma col consenso dei genitori resta divieto alle materne e alle elementari

Ilgiornaleditalia.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dietrofront della Lega in merito all'educazione sessuale ed "Lgbtq+" alle medie. Ok, ma con il consenso informato dai genitori La Lega fa dietrofront sull'educazione sessuale ed Lgbtq+ alle medie, e dà l'ok tramite un emendamento presentato al Ddl Valditara. Cade il divieto per le scuole medi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

