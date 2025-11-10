Educazione sessuale cade il divieto alle medie | dietrofront della Lega
Dietrofront della Lega sul divieto di educazione sessuale alle scuole medie. In un emendamento che sarà presentato dal Carroccio in Aula al ddl Valditara in materia di consenso informato in ambito scolastico, cade il divieto di svolgere alle medie “attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità “. La modifica proposta dalla Lega. La proposta di modifica sopprime dal testo base del provvedimento l’estensione del divieto di educazione sessuale alla “scuola secondaria di primo grado”. Nel testo dell’emendamento si legge: “Fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 🔗 Leggi su Lapresse.it
