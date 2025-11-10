Educazione sessuale cade divieto per le medie | ma servirà il consenso dei genitori

Periodicodaily.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Scintille alla Camera sull'educazione sessuale a scuola, in occasione della discussione generale in aula sul Ddl sul consenso informato in ambito scolastico. Il Carroccio ha presentato un emendamento all’articolo 1 del testo sul consenso informato in cui la formulazione originaria "la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado" . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

educazione sessuale cade divietoEducazione sessuale, cade divieto per le medie: ma servirà il consenso dei genitori - La Lega ha presentato un emendamento all’articolo 1 del testo. adnkronos.com scrive

educazione sessuale cade divietoEducazione sessuale alle medie, cade il divieto ma servirà il consenso dei genitori - affettiva sarà consentita agli studenti delle scuole medie che avranno preventivamente ottenuto il consenso informato dei genitori ... Segnala msn.com

educazione sessuale cade divietoEducazione sessuale, cade il divieto alle medie: dietrofront della Lega - In un emendamento che sarà presentato dal Carroccio in Aula al ddl Valditara in ... Lo riporta lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Educazione Sessuale Cade Divieto