Educazione sessuale alle medie cade il divieto ma servirà il consenso dei genitori
Cade il divieto all'e ducazione alla sessualità per le scuole medie. Un emendamento presentato alla Camera dalla Lega modifica parzialmente il testo approvato in commissione ed equipara le scuole medie alle superiori, ma "fermo restando quanto previsto dalle indicazioni nazionali", resta il divieto per la scuola dell'infanzia ed elementare. L’educazione sessuo-affettiva, dunque, sarà consentita alle medie agli studenti che avranno preventivamente ottenuto il consenso informato dei genitori i quali, come si legge su Repubblica, dovranno conoscere in anticipo i temi trattati e i materiali distribuiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Penso che l'educazione sessuale per i ragazzi non può arrivare esclusivamente dal porno, perché l'amore non è quello. Bisognerebbe ritrovare un'educazione affettiva e sessuale nelle scuole" L’attore, alla vigilia del ritorno di Un Professore, dice la sua su un - facebook.com Vai su Facebook
Silvia Salis: "Insulti anche contro di me. Educazione sessuale necessaria". La sindaca di Genova ha letto alcuni messaggi social a lei diretti. #ANSA - X Vai su X
Educazione sessuale alle medie, cade il divieto ma servirà il consenso dei genitori - affettiva sarà consentita agli studenti delle scuole medie che avranno preventivamente ottenuto il consenso informato dei genitori ... Scrive ilgiornale.it
Educazione sessuale alle medie, dietrofront Lega: cade il divieto, ma servirà il consenso informato - La Lega alla Camera ha depositato un emendamento sull'educazione alla sessualità a scuola, parzialmente correttivo rispetto al ... Secondo msn.com
Scuola, cade il divieto di educazione sessuale alle medie - La Lega ha presentato alla Camera un emendamento sul tema dell’educazione sessuale nelle scuole, con l’obiettivo di modificare in parte il testo già approvato in commissione. Scrive msn.com