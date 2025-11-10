Educazione sessuale alle medie cade il divieto ma servirà il consenso dei genitori

Cade il divieto all'e ducazione alla sessualità per le scuole medie. Un emendamento presentato alla Camera dalla Lega modifica parzialmente il testo approvato in commissione ed equipara le scuole medie alle superiori, ma "fermo restando quanto previsto dalle indicazioni nazionali", resta il divieto per la scuola dell'infanzia ed elementare. L’educazione sessuo-affettiva, dunque, sarà consentita alle medie agli studenti che avranno preventivamente ottenuto il consenso informato dei genitori i quali, come si legge su Repubblica, dovranno conoscere in anticipo i temi trattati e i materiali distribuiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

