Edizione 61 wildlife photographer of the year a Milano

Il Wildlife Photographer of the Year, la mostra di fotografie naturalistiche più rinomata al mondo, torna a Milano, nella prestigiosa sede del Museo della Permanente (via Filippo Turati 34), dal 15 novembre 2025 al 25 gennaio 2026.Lo spettacolo della natura, con i 100 scatti premiati ad ottobre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Una iena bruna come protagonista e un italiano 17enne che conquista la categoria giovani: ecco i vincitori della 61ª edizione del Wildlife Photographer of the Year - facebook.com Vai su Facebook

Wildlife Photographer of the Year 2025 rivela un'anteprima delle foto più belle della 61° edizione - Wildlife Photographer of the Year, il più importante e prestigioso concorso e mostra itinerante di fotografia naturalistica al mondo, ha svelato un'anteprima delle foto più belle della 61ª edizione. Come scrive planetmountain.com

Wildlife photographer of the year 2025: la iena fantasma e gli altri scatti vincitori di questa edizione - Anche quest'anno sono stati annunciati i vincitori del Wildlife Photographer of the Year: scopriamo gli scatti più belli dell'edizione 2025 ... Segnala greenme.it

61° Wildlife Photographer of the Year - Milano - Dal 15 novembre 2025 al 25 gennaio 2026, da vedere a Milano il 61° Wildlife Photographer of the Year, la mostra di fotografie naturalistiche più prestigiosa al mondo. Lo riporta itinerarinellarte.it