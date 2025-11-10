Ecuadorrivolta nel carcere | 31 vittime

4.41 Almeno 31 detenuti sono morti nel carcere ecuadoriano di Machala, nella provincia di El Oro, in seguito a una rivolta armata scoppiata nella mattinata. Le autorità locali hanno riferito che circa 27 persone sono decedute per asfissia durante gli scontri, mentre quattro sono stati uccisi direttamente nella rivolta. Oltre ai decessi, sono state segnalate decine di feriti. La situazione resta critica e le forze di sicurezza sono intervenute per ristabilire l'ordine nel penitenziario. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it