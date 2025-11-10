Pontedera, 10 novembre 2025 - Si è tenuta nei giorni scorsi l'assemblea dei soci di Ecofor Service S.p.A., società attiva nei servizi ambientali con partecipazione di maggioranza privata (Gruppo Forti) e quote minoritarie del Comune di Pontedera e altri enti locali. La riunione era finalizzata alla definizione di un nuovo assetto di governance. L'assemblea ha proceduto alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, che vede la presidenza affidata a Federico Nocchi, designato dai soci pubblici. Il consiglio è composto, inoltre, dai consiglieri Emilio Montagnani e Francesco Ragaglia (espressione dei soci pubblici), e da Iacopo Danielli Forti, Daniele Belli, Anna Felline e Antonio Pasquinucci (designati dai soci privati). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecofor Service, rinnovata la governance in assemblea