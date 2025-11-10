Ecco la nuova giunta regionale Toscana | da Diop a Lenzi volti nuovi e conferme I nomi
Firenze, 10 novembre 2025 – La formazione della squadra non è stata esente da difficoltà. Ma alla fine è stata varata, con tutte le tessere che sono andate al loro posto. Ecco la giunta regionale, la squadra che coadivuerà il presidente Eugenio Giani in questa sua seconda legislatura, dopo la vittoria nelle elezioni di ottobre contro il rappresentante di Fratelli d’Italia Alessandro Tomasi e la rappresentante di Toscana Rossa Antonella Bundu. Ci sono conferme e volti nuovi nella squadra degli otto assessori. Mentre Bernard Dika, che ha avuto un grande successo nel collegio di Pistoia diventando consigliere regionale, sarà sottosegretario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
