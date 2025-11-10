«Fuori dal coro» smaschera un’azienda che porta nel nostro Paese extra comunitari. Basta avere qualche soldo da parte, a volte nemmeno troppi, e trovare un’azienda compiacente per arrivare in Italia. Come testimonia il servizio realizzato da Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano, che ha trovato un’azienda di Modena che, sfruttando il decreto flussi, importa nel nostro Paese cittadini pakistani. Ufficialmente per lavorare. Ufficiosamente, per tirare su qualche soldo in più. Qualche migliaia di euro ad ingresso. È il business dell’accoglienza, bellezza. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ecco la fabbrica degli immigrati: così importiamo altre «risorse»