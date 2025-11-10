EA FC26 Rivelato Il Patch Notes Del Title Update 1.20 In Arrivo L’11 Novembre
Il Title Update 1.2.0 di EA FC 26 è stato annunciato. La settima patch potrà essere scaricata a partire da martedi 11 novembre per le piattaforme Playstation 5 ( PS5), Xbox Series XS e PC. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 33% che garantische l’accesso tramite la piattaforma Steam. 60.00€ 39.99€ Acquista Ora! L’aggiornamento apporta diverse correzioni al gameplay, tra i più importanti bisogna evidenziare che il glitch che permetteva di segnare dal limite dell’area effettuando un tiro in acrobazia è stato finalmente risolto. Con questo aggiornamento sono stati apportati dei cambiamenti significativi sia alla fase difensiva sia ai portieri. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La famiglia dell'attrice e Premio Oscar Diane Keaton ha rivelato quali sono state le cause della sua morte, avvenuta lo scorso 11 ottobre 2025. https://cinema.everyeye.it/notizie/diane-keaton-famiglia-svela-cause-morte-834888.html?utm_medium=Social&ut - facebook.com Vai su Facebook
Polemiche su Ultimate Team, FC26 elimina tutto: spunta un grosso problema - Ultimate Team su FC26 ha fatto riscontrare enormi problemi agli appassionati: ora EA Sports corre ai ripari e blocca tutto. Riporta games4all.it