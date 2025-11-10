EA FC26 Rivelato Il Patch Notes Del Title Update 1.20 In Arrivo L’11 Novembre

Il Title Update 1.2.0 di EA FC 26 è stato annunciato. La settima patch potrà essere scaricata a partire da martedi 11 novembre per le piattaforme Playstation 5 ( PS5), Xbox Series XS e PC. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 33% che garantische l’accesso tramite la piattaforma Steam. 60.00€ 39.99€ Acquista Ora! L’aggiornamento apporta diverse correzioni al gameplay, tra i più importanti bisogna evidenziare che il glitch che permetteva di segnare dal limite dell’area effettuando un tiro in acrobazia è stato finalmente risolto. Con questo aggiornamento sono stati apportati dei cambiamenti significativi sia alla fase difensiva sia ai portieri. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

