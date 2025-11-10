Gli Obiettivi di Giuliano Simeone UEFA Primetime sono disponibili nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete riscattare sia la carta speciale che i premi completando i requisiti presenti nella sezione Eventi Live di UT 26. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 33% che garantische l’accesso tramite la piattaforma Steam. 60.00€ 39.99€ Acquista Ora! L’ attaccante argentino è stato uno dei calciatori selezionati da Electronic Arts e con questa versione ha ricevuto un boost significativo delle statistiche e dell’overall. In calce a questo articolo potete consultare i requisiti per completare gli Obiettivi Guanto Di Sfida Definitivo 4 di Giuliano Simeon e che ha ricevuto la carta speciale Giuliano Simeone UEFA Primetime. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Obiettivi Guanto Di Sfida Giuliano Simeone UEFA Primetime Lista Squadre