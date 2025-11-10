E Vendola accoglie Meloni in Puglia | Coreografa di propaganda
L'ex governatore incalza la premier: "Perché non ha bloccato armi a Israele?" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
I venerdì delle coccole Un invito a rallentare, a gustare, a stare bene. Tra un calice e un buon piatto, la Masseria ti accoglie con la sua atmosfera unica. Aperitivo o cena: il weekend comincia qui Prenota ora: 081 18581814 349 3083243 ristorante@ - facebook.com Vai su Facebook
Meloni arriva a Bari, le domande di Vendola alla premier: "Risponda su sanità, fuga di cervelli e armi a Israele" - L'ex governatore, attuale candidato consigliere per Avs, commenta l'arrivo a Bari della leader di governo che, nel pomeriggio, parteciperà al TeatroTeam ad un evento a sostegno di Luigi Lobuono, candi ... Lo riporta baritoday.it
Vendola attacca Meloni: “Qui in Puglia viene da capo tribù, questo è insultante” - L’ex governatore alla presentazione delle liste di Avs: “Occorre sbarrare la strada all’Autonomia differenziata, a quel programma della destra che destina al ... Riporta bari.repubblica.it
Regionali, l'esordio di Nichi Vendola a Bari: «Meloni? In Puglia ci viene come capo tribù» - Ho apprezzato molto invece di Michele Emiliano la schiena dritta nei confronti delle lobby che volevano impedire di mettere in ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it