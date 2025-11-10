Questa settimana, l'avvocato Massimo Lovati potrebbe essere sentito dalla procura di Brescia in merito al fascicolo aperto dai pm con l'ipotesi di reato di corruzione in atti giudiziari. Ma proprio sabato notte è stata fatta recapitare una lettera minatoria infilata sotto lo zerbino dello studio dello stesso Lovati. In questo fascicolo sono iscritti Giuseppe Sempio, papà di Andrea, e l'ex pm Mario Venditti: in base all'impianto accusatorio, il papà dell'attuale indagato per concorso in omicidio di Chiara Poggi avrebbe dato alcune decine di migliaia di euro all'allora pm di Pavia per agevolare l'archiviazione del figlio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "È meglio che tu stia zitto". La minaccia ricevuta dall’avvocato Lovati