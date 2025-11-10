È meglio che ti stai zitto | la lettera di minacce pesantissima all’avvocato Lovati Il collega Gallo a Mattino Cinque | Forse mi pedinano

“In un clima crescente di tensione intorno alla vicenda di Garlasco è arrivata una lettera di minacce all’avvocato Lovati, pesantissima, che rappresenta motivo di grandissima preoccupazione”. Lo rende noto l’inviato di “ Mattino Cinqu e” nella puntata in onda lunedì 10 novembre. Accanto a lui c’è Fabrizio Gallo, legale di Lovati, che fa sapere di essere stato lui a trovare il messaggio sabato sera sotto la porta dello studio dell’ex difensore di Andrea Sempio. “È meglio che ti stai zitto ” è il contenuto del biglietto, scritto con ritagli di lettere di giornale e con una croce sotto. Gallo ritiene che quelle parole siano rivolte non solo a Massimo Lovati, ma anche a se stesso: “Penso sia iniziata una campagna di odio nei miei confronti, perché qualcuno non voleva che prendessi il caso forse” spiega alle telecamere del programma condotto da Federica Panicucci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

