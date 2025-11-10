Milano, 10 novembre 2025 - Da domani, martedì 11 novembre, e per una settimana la galleria in via Melzo 30 Gli Eroici Furori di Silvia Agliotti, presenta la mostra del rapper e artista a 360 gradi Gemello ‘Tell Laura I Love her’, curata da Flavia Vago e Beppe Treccia. in via melzo 30, Milano. L’opening sarà dalle 18.30 alle 22. Andrea Ambrogio, in arte Gemello, è un artista a tutto tondo e, oltre ad essere uno degli esponenti del Truceklan, il collettivo hip hop nato a Roma nel 2003. Gemello, cos’è l’arte per te? “L’urgenza di fare una cosa. Da piccolo dipingevo sulle tavole e mia madre mi ha comprato le tele perché sporcavo tutto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “E’ come passeggiare in casa mia”: i quadri di Gemello in mostra a Milano