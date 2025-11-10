Duplice omicidio di Villa Pamphili Kaufmann aggredisce gli agenti in carcere

Tgcom24.mediaset.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cittadino americano, accusato dell’uccisione della compagna e della figlia, ha colpito alcuni agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Rebibbia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

