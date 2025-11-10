Duplice omicidio di Villa Pamphili Kaufmann aggredisce gli agenti in carcere

Il cittadino americano, accusato dell’uccisione della compagna e della figlia, ha colpito alcuni agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Rebibbia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Duplice omicidio di Villa Pamphili, Kaufmann aggredisce gli agenti in carcere

Altre letture consigliate

Duplice omicidio colposo, ci sarà un processo a carico dei sei imputati per lo scoppio di una auto prototipo avvenuto il 23 giugno del 2023 lungo la tangenziale di Napoli. Leandro del Gaudio ripercorre le tappe del processo #ricercatori #morti #napoli #ilmattin - facebook.com Vai su Facebook

Duplice omicidio di Villa Pamphili, Kaufmann aggredisce gli agenti in carcere - Francis Kaufmann, cittadino statunitense accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, ha aggredito alcuni agenti della polizia penitenzia ... Da msn.com

Dopo Villa Pamphili Francis Kaufmann aggredisce gli agenti in carcere, la denuncia del sindacato - Omicidi di Villa Pamphili, Francis Kaufmann ha aggredito gli agenti in carcere, la nota del sindacato: "Hanno riportato contusioni e ferite" ... Lo riporta virgilio.it

Francis Kaufmann, quattromila euro al mese e al ristorante con la carta: “Non era un clochard” - Il finto regista americano è accusato del duplice omicidio della ex compagna Anastasia ... Scrive roma.repubblica.it