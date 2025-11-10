Due malori durante le ATP Finals a Torino | c’è un morto panico mentre gioca Musetti

Thesocialpost.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 70 anni ha accusato un malore davanti al fan village allestito in piazza d’Armi a Torino per le ATP Finals. È andato in arresto cardiaco e il medico presente ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione. L’uomo è stato poi trasferito all’ ospedale Molinette con il coordinamento del 118, ma è deceduto poco dopo il ricovero. Poco più tardi, un secondo episodio: un 78enne italiano, sugli spalti per assistere al match tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, ha avuto un malore simile. Anche in questo caso sono state eseguite le manovre rianimatorie sul posto e l’uomo è stato trasportato in ambulanza alle Molinette, dove è arrivato in condizioni definite disperate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

due malori durante le atp finals a torino c8217232 un morto panico mentre gioca musetti

© Thesocialpost.it - Due malori durante le ATP Finals a Torino: c’è un morto, panico mentre gioca Musetti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

due malori durante atpDue malori durante le ATP Finals a Torino: c’è un morto, panico mentre gioca Musetti - Un uomo di 70 anni ha accusato un malore davanti al fan village allestito in piazza d’Armi a Torino per le ATP Finals. Si legge su thesocialpost.it

Due malori alle Atp Finals a Torino: morto un uomo soccorso davanti al fan-village, condizioni disperate per uno spettatore - village allestito in piazza d'Armi a Torino in occasione delle Atp Finals di tennis ha accusato un malore ed è andato in arresto cardiaco nella mat ... Lo riporta torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Due Malori Durante Atp