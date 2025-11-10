Due insufficienze bastano per bocciare? Il TAR dice no | la scuola deve valutare l’intero percorso soprattutto se ci sono eventi traumatici Cosa hanno detto i giudici
Due insufficienze agli esami di settembre e la bocciatura è servita. Ma per il TAR non basta: quando la media è 7 e dietro i voti ci sono traumi documentati, la scuola deve guardare oltre i numeri L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Rimandata in due materie e bocciata, liceale promossa dal Tar: “Ignorati fattori extrascolastici” - La studentessa del liceo Siciliani di Lecce potrà frequentare la quarta classe dopo la decisione dei giudici amministrativi che hanno invitato il consiglio di ... bari.repubblica.it scrive