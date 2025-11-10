Due insufficienze bastano per bocciare? Il TAR dice no | la scuola deve valutare l’intero percorso soprattutto se ci sono eventi traumatici Cosa hanno detto i giudici

Orizzontescuola.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due insufficienze agli esami di settembre e la bocciatura è servita. Ma per il TAR non basta: quando la media è 7 e dietro i voti ci sono traumi documentati, la scuola deve guardare oltre i numeri L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

due insufficienze bastano bocciareRimandata in due materie e bocciata, liceale promossa dal Tar: “Ignorati fattori extrascolastici” - La studentessa del liceo Siciliani di Lecce potrà frequentare la quarta classe dopo la decisione dei giudici amministrativi che hanno invitato il consiglio di ... bari.repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Due Insufficienze Bastano Bocciare