Due corsi gratuiti a Pisa per diventare videomaker e digital communicator
Pisa, 7 novembre 2025 - Parte da Pisa un’iniziativa importante per la formazione dei giovani nei settori della comunicazione digitale e della produzione audiovisiva, ambiti sempre più centrali nel mercato del lavoro. Sono stati attivati due corsi completamente gratuiti, finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì e organizzati dall’ente di formazione Pegaso Lavoro. L’obiettivo è offrire a ragazze e ragazzi strumenti concreti per entrare in comparti professionali in espansione, dove cresce la richiesta di figure capaci di ideare, gestire e diffondere contenuti multimediali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
