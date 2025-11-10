Due concerti due mondi | il calore del Trio Sud Mundi incontra il jazz del Noir Trio
Al Mama's Club di Ravenna, venerdì 14 e sabato 15 novembre, due concerti all’insegna della tradizione popolare del Sud e del jazz.Il primo appuntamento del fine settimana, venerdì 14, vede protagonista il Trio Sud Mundi con La rosa dei cantastorie di Sicilia, un concerto dedicato alla cantautrice. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
? L’AQUILA CITTÀ DI MONTAGNA 2025 – “TRA CIME E MONDI” Dal 23 al 26 ottobre il centro storico dell’Aquila (Piazza Duomo) si trasforma in un grande villaggio della montagna! Tante attività anche sul Gran Sasso, con tour in e-bike e escursioni guid - facebook.com Vai su Facebook
Concerti nei cimiteri di Pescara: musica per ricordare chi non c’è più - Sabato 8 e 15 novembre a Pescara in programma due concerti nei cimiteri rispettivamente di San Silvestro e Colle Madonna ... Si legge su abruzzonews.eu
La Camerata Musicale propone due concerti al Teatro Caniglia - E’ il momento della musica da camera al Teatro Caniglia di Sulmona dove la 73a stagione della Camerata Musicale ... Lo riporta laquilablog.it
Fondazione Cecilia Gilardi e Sermig insieme per i giovani con due concerti diretti da Matteo Dal Maso - Due grandi eventi aperti al pubblico organizzati da due realtà fortemente legatesi negli anni per le iniziative e i progetti realizzati congiuntamente a favore dei giovani: Fondazione Cecilia Gilardi ... Scrive torinotoday.it