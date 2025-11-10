Dramma Sinner il caso Clostebol fa tremare Torino | che stangata

Le ATP Finals cominciano nel peggiore dei modi per Jannik Sinner e non per i risultati. Il Clostebol torna prepotente nella vita del tennista: un dramma. È difficile trovare un esempio più emblematico di resilienza sportiva di quello offerto da Jannik Sinner. Solo pochi mesi fa, l’altoatesino viveva il momento più complicato della sua carriera: la squalifica di tre mesi per la positività al Clostebol, uno steroide anabolizzante assunto in modo accidentale tramite una pomata utilizzata da un membro del suo staff. Una vicenda che ha rischiato di macchiare l’immagine di un atleta limpido, ma che, grazie alle indagini dell’ ITIA e alla successiva collaborazione con la WADA, si è conclusa con una sospensione contenuta e il riconoscimento dell’assenza di dolo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

