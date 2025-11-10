Dramma Sinner il caso Clostebol fa tremare Torino | che stangata
Le ATP Finals cominciano nel peggiore dei modi per Jannik Sinner e non per i risultati. Il Clostebol torna prepotente nella vita del tennista: un dramma. È difficile trovare un esempio più emblematico di resilienza sportiva di quello offerto da Jannik Sinner. Solo pochi mesi fa, l’altoatesino viveva il momento più complicato della sua carriera: la squalifica di tre mesi per la positività al Clostebol, uno steroide anabolizzante assunto in modo accidentale tramite una pomata utilizzata da un membro del suo staff. Una vicenda che ha rischiato di macchiare l’immagine di un atleta limpido, ma che, grazie alle indagini dell’ ITIA e alla successiva collaborazione con la WADA, si è conclusa con una sospensione contenuta e il riconoscimento dell’assenza di dolo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
Dai crampi di Sinner al drammatico infortunio di Rune: quanti ritiri nel tennis, ma è vero che si gioca troppo? Che cosa dicono i dati ? Beatrice Balbinot - facebook.com Vai su Facebook
Sinner, la pomata costa caro: il caso Clostebol fa perdere 2 milioni a Jannik - L'azzurro non potrà accedere al bonus pool messo a disposizione dall'Atp. Come scrive msn.com
Jannik Sinner, niente bonus dall'ATP nel 2025: ecco perché - La sospensione per la questione Clostebol priverà Sinner di 2,3 milioni di dollari del bonus Pool ATP per mancata partecipazione ad alcuni Masters 1000. Scrive msn.com
La ceo dell'Itia: "Il caso Sinner-Clostebol ci ha dato molti spunti: così aiuteremo i giocatori" - Un pacchetto di aiuti: economici, psicologici e legali, per i giocatori coinvolti nelle inchieste della International Tennis Integrity Agency (Itia), la ben nota Itia che tanto abbiamo sentito ... gazzetta.it scrive