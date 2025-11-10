Dramma aereo | le sostanze chimiche liberate il sequestro e il recupero dei corpi Due inchieste gli scenari

Sarebbero stati individuati i corpi di Mario Paglicci e Fulvio Casini. I due imprenditori precipitati ieri con l'elicottero mentre stavano tornando da Venezia. Dopo estenuanti ore di lavoro - e di attesa per i famigliari - i soccorritori, pur non potendosi avvicinare per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

