Dracula di Luc Besson diventa primo al boxoffice italiano del weekend
Piccolo colpo di scena al botteghino italiano del weekend: Dracula L'amore perduto di Luc Besson sale dal secondo al primo posto, detronizzando La vita va così di Riccardo Milani. Predator Badlands deve accontentarsi di una terza posizione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
