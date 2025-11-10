Dracula di Luc Besson diventa primo al boxoffice italiano del weekend

Comingsoon.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piccolo colpo di scena al botteghino italiano del weekend: Dracula L'amore perduto di Luc Besson sale dal secondo al primo posto, detronizzando La vita va così di Riccardo Milani. Predator Badlands deve accontentarsi di una terza posizione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

dracula di luc besson diventa primo al boxoffice italiano del weekend

© Comingsoon.it - Dracula di Luc Besson diventa primo al boxoffice italiano del weekend

Altri contenuti sullo stesso argomento

dracula luc besson diventaDracula di Luc Besson diventa primo al boxoffice italiano del weekend - Piccolo colpo di scena al botteghino italiano del weekend: Dracula L'amore perduto di Luc Besson sale dal secondo al primo posto, detronizzando La vita va così di Riccardo Milani. Secondo comingsoon.it

dracula luc besson diventaPredator: Badlands miglior debutto della saga con 80 milioni globali, Dracula di Luc Besson primo in Italia - Quaranta milioni di incasso negli USA e 80 globali fanno del film di Dan Trachtenberg con Elle Fanning il miglior debutto per il franchise, nel frattempo il Dracula di Luc Besson scala il botteghino i ... Si legge su movieplayer.it

Luc Besson: il mio Dracula, dandy, coraggioso, romantico, elegante - E' un dandy, romantico, elegante e, soprattutto, perdutamente innamorato il Dracula che Luc Besson ha portato alla ... Si legge su spettacoli.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Dracula Luc Besson Diventa