Dovevi venire qui settimana scorsa a presentare il tuo libro ma mi hai detto che non stavi bene e mi hai avvisato subito Questa puntata è difficile per noi | Fabio Fazio ricorda Peppe Vessicchio

"Questa puntata è un po' difficile per noi, perché sentiamo tutti un peso enorme sul cuore: abbiamo perso una persona a cui volevamo bene, il pubblico italiano ha perso un grande amico. Il nostro pensiero è totalmente per lui, il pensiero di Peppe da quando è arrivata la notizia della sua morte è costante". Così ha esordito Fabio Fazio nella puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 10 novembre dedicata al ricordo del maestro Peppe Vessicchio, scomparso nel pomeriggio di sabato 9 novembre a causa delle complicanze di una polmonite interstiziale. Vessicchio aveva un'amicizia particolare con Fabio Fazio, con cui aveva fatto più volte il festival di Sanremo.

