Dovevi venire qui settimana scorsa a presentare il tuo libro ma mi hai detto che non stavi bene e mi hai avvisato subito Questa puntata è difficile per noi | Fabio Fazio ricorda Peppe Vessicchio
“Questa puntata è un po’ difficile per noi, perché sentiamo tutti un peso enorme sul cuore: abbiamo perso una persona a cui volevamo bene, il pubblico italiano ha perso un grande amico. Il nostro pensiero è totalmente per lui, il pensiero di Peppe da quando è arrivata la notizia della sua morte è costante”. Così ha esordito Fabio Fazio nella puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 10 novembre dedicata al ricordo del maestro Peppe Vessicchio, scomparso nel pomeriggio di sabato 9 novembre a causa delle complicanze di una polmonite interstiziale. Vessicchio aveva un’amicizia particolare con Fabio Fazio, con cui aveva fatto più volte il festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
AUGURI PRESIDENTE. DOVEVI VENIRE DALL’AUSTRALIA PER RIDARE ALLA NOSTRA CITTÀ DIGNITÀ AL CALCIO GIOCATO. CATANIA FOOTBALL CLUB, TORRE DEL GRIFO, FATTI CHE FANNO BEN SPERARE A QUEL SALTO DI QUALITÀ CHE CAT - facebook.com Vai su Facebook