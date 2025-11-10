La tragedia di Liliana Resinovich, la sessantatreenne scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e il cui corpo fu ritrovato il 5 gennaio 2022 nell’ex giardino dell’Opp di Trieste, continua a essere avvolta in un velo di mistero e controversie, spingendo i familiari a chiedere con forza nuovi e più approfonditi accertamenti. A distanza di quasi quattro anni dalla scomparsa di Lilly, il fratello, Sergio Resinovich, ha depositato un esposto per sollecitare indagini specifiche su alcuni rapporti che ritiene singolari, in particolare quelli che legherebbero il marito della donna, Sebastiano Visintin — attualmente indagato per la morte di Liliana —, a una misteriosa youtuber e alla titolare di un negozio di telefonia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Dovete cercare lì”. Liliana Resinovich, possibile svolta nel caso: cosa è spuntato fuori