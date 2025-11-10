Dove vedere in tv Roma-Valerenga Champions League calcio femminile 2026 | orario programma streaming

Una vittoria per scacciare i fantasmi. Domani, martedì 11 novembre, alle ore 18:45 si gioca Roma-Valerenga, terzo match valido per il girone unico della UEFA Women’s Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Si tratta di un appuntamento da non sbagliare per le giallorosse, ancora a quota 0 in campo continentale, complici le brutte sconfitte contro Il Real Madrid (6-2) e Barcellona (0-4). Tuttavia le ragazze allenate da Luca Rossettini dovranno scendere in campo anche per cancellare il primo K.O stagionale rimediato in Campionato, dove hanno dovuto cedere il passo in casa della Fiorentina con un sonoro 5-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Roma-Valerenga, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming

