La finestra di novembre riservata alle nazionali entrerà nel vivo nei prossimi giorni con l’ Italia che si appresta ad affrontare le ultime due partite del girone di qualificazione per i Mondiali 2026 di calcio maschile. Prima di sfidare domenica la Norvegia nello scontro diretto conclusivo a Milano, gli Azzurri faranno visita alla Moldavia in quel di Chisinau giovedì 13 novembre (ore 20.45). La squadra guidata dal CT Gennaro Gattuso occupa attualmente il secondo posto in classifica nel gruppo I ed è sicura come minimo di accedere ai playoff, ma resta ancora una remota speranza di superare la Norvegia capolista e volare direttamente alla fase finale della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Moldavia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, programma, streaming

