Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos ATP Finals 2025 | orario programma streaming

Martedì 11 novembre Simone Bolelli e Andrea Vavassori torneranno in campo nella fase a gironi delle ATP Finals 2025 di doppio. Sul veloce indoor dell’ Inalpi Arena di Torino, il duo tricolore andrà a caccia di un nuovo successo, dopo l’ottimo esordio contro i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool (n.1 del seeding). L’emiliano e il piemontese si sono imposti col punteggio di 7-5 6-3, mettendo in mostra un’ottima condizione e trame di gioco ai limiti della perfezione. Sevirà una replica contro la coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos, vittoriosi nella prima uscita contro i campioni in carica, Tim Puetz e Kevin Krawietz, sullo score di 6-4 4-6 10-6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Finals 2025: orario, programma, streaming

Contenuti che potrebbero interessarti

Si accendono le Atp Finals a Torino Alcaraz apre contro De Minaur, poi Zverev-Shelton in notturna. In campo anche Bolelli e Vavassori. Ecco il programma completo e dove vedere tutti i match #ATPFinals2025 #Torino #Tennis - facebook.com Vai su Facebook

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos, ATP Finals 2025: orario, programma, streaming - Martedì 11 novembre Simone Bolelli e Andrea Vavassori torneranno in campo nella fase a gironi delle ATP Finals 2025 di doppio. Da oasport.it

Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle ATP Finals 2025 contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis - Per Bolelli e Vavassori, nel round robin delle ATP Finals 2025, c'è la sfida ai vincitori di Roland Garros e US Open di quest'anno, Granollers e Zeballos: scopri come seguire il match. Riporta olympics.com

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool oggi, ATP Finals 2025: orario, programma, streaming - All'Inalpi Arena di Torino, lo spettacolo non mancherà di certo e in casa Italia si ... Da oasport.it