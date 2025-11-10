Badia Tedalda (Arezzo), 10 novembre 2025 – Un paradiso per gli escursionisti, un luogo praticamente incontaminato al confine tra la Toscana e le Marche. E’ qui, sul versante aretino dell’Alpe della Luna, che è stato ritrovato l’elicottero precipitato con a bordo i due imprenditori Mario Paglicci e Fulvio Casini, decollati da Venezia e diretti all’aviosuperficie di Castiglion Fiorentino. Dove è stato ritrovato l’elicottero precipitato. La Riserva Naturale dell’Alpe della Luna, spartiacque tra l’alta valle del Tevere nel versante tirrenico e quella del fiume Marecchia nel versante adriatico, è racchiusa tra i comuni di Badia Tedalda, Pieve Santo Stefano e Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dove è stato ritrovato l’elicottero precipitato. Alpe della Luna, rocce e boschi tra Toscana e Marche