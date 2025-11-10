Dovbyk infortunio e stop di almeno un mese | tegola per la Roma
La Roma si gode il primo posto nella classifica della Serie A ma, nemmeno 24 ore dopo la vittoria casalinga contro l’Udinese, arriva una nuova tegola per il tecnico Gian Piero Gasperini. Dopo Dybala, Bailey e Ferguson, i giallorossi perdono un altro elemento del loro reparto offensivo. Le condizioni di Dovbyk, quando rientra. Si tratta di Artem Dovbyk, sostituito per infortunio contro i friulani: il bomber ucraino ha riportato una lesione del tendine del retto femorale sinistro. Per l’attaccante lo stop previsto è di quattro-sei settimane. L’avventura in Italia di Dovbyk continua quindi a essere in chiaroscuro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Infortunio #Dovbyk, lesione muscolare per attaccante Roma: stop di 4/6 settimane #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Dovbyk è uscito poco prima dell'intervallo di Roma-Udinese e gli esami di oggi hanno evidenziato una lesione del tendine del retto femorale - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Dovbyk, lesione muscolare per attaccante Roma: stop di 4/6 settimane - Udinese, ha riportato infatti una lesione del tendine del retto femorale della gamb ... Segnala sport.sky.it
Dovbyk infortunato, a Gasperini ne resta solo uno: emergenza Roma in attacco - Gli esami clinici a cui si è sottoposto Artem Dovbyk nella mattinata odierna hanno infatti evidenziat ... Secondo tuttosport.com
AS Roma, si fa male anche Dovbyk: emergenza attacco per Gasperini - Agli stop di Ferguson, Dybala e Bailey si aggiunge anche quello del centravanti ucraino uscito per un problema muscolare contro l'Udinese e sostituito da Baldanzi ... Secondo romatoday.it