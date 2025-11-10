Dovbyk infortunio e stop di almeno un mese | tegola per la Roma

La Roma si gode il primo posto nella classifica della Serie A ma, nemmeno 24 ore dopo la vittoria casalinga contro l’Udinese, arriva una nuova tegola per il tecnico Gian Piero Gasperini. Dopo Dybala, Bailey e Ferguson, i giallorossi perdono un altro elemento del loro reparto offensivo. Le condizioni di Dovbyk, quando rientra. Si tratta di Artem Dovbyk, sostituito per infortunio contro i friulani: il bomber ucraino ha riportato una lesione del tendine del retto femorale sinistro. Per l’attaccante lo stop previsto è di quattro-sei settimane. L’avventura in Italia di Dovbyk continua quindi a essere in chiaroscuro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

