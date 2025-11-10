Dossier 2025 sul gioco d’azzardo le riflessioni dell’associazione Libera

È la prima drammatica riflessione che ci restituisce il Dossier 2025 sul gioco d'azzardo pubblicato dall'associazione Libera. Non si può più parlare di ludopatia, perché nulla ha che fare con la genuinità del gioco. Bisogna denunciare che si tratta di azzardopatia e di azzardomafie. In Italia si giocano oltre 157 miliardi di euro all'anno, un fiume di denaro che attira anche gli interessi della criminalità organizzata. Secondo le analisi delle relazioni della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Investigativa Antimafia, nel periodo 2010-2024 sono 147 i clan censiti che hanno operato nel settore – tra attività lecite e illecite – coinvolgendo 25 Procure Antimafia e 16 regioni.

