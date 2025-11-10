di Enza Plotino Ma chi l’avrebbe mai detto! Dopo aver attraversato anni di battaglie e di conquiste (faticose) per dare a noi donne pari dignità e uguali opportunità di lavoro e di vita, siamo sprofondate nuovamente in un “limbo” dei diritti e delle libertà femminili. Alle spalle una ribellione culturale, ma anche tanto impegno sociale e politicamente consapevole, davanti l’oscurità di nuove prigioni. Nonostante noi donne abbiamo migliori esperienze scolastiche e universitarie, abbiamo conquistato ruoli di primo piano, abbiamo contribuito ai grandi cambiamenti del ‘900, con una rivoluzione, quella femminista, che ha inciso profondamente nella percezione che le giovani generazioni hanno di sé stesse, oggi rimonta una disuguaglianza insopportabile, una segregazione occupazionale con differenze di reddito tra uomini e donne mai sanate e un continuo ridimensionamento di ogni progetto di vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Donna, Madre, Cristiana”, rivendicava Meloni: eppure siamo in un limbo di diritti e libertà